Праздником белой скатерти открывается программа 100-летия Латвии

Сегодня акцией «Обними Латвию» и Праздником белой скатерти открывается программа 100-летия государства.

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Как рассказала представитель по связям с общественностью бюро столетия Латвии Линда Пастаре, открытие акции «Обними Латвию» сегодня утром состоялось в самых крайних точках страны на севере, юге, западе и востоке - в Ипики, Демене, Нице и Пасиене.

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В рамках акции «Обними Латвию» в 45 приграничных самоуправлениях с 9 часов утра в определенной последовательности в течение всего дня будут посажены 100 дубов, символизирующие единство Латвии. В Нице, Лиепае, Бекши Резекненского края и в Даугавпилсе в церемонии примет участие президент Латвии, патрон программы столетия Раймонд Вейонис.

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Talsu 2.vidusskola tikās pie balta galdauta klāta galda https://t.co/v3nj0OjCBe pic.twitter.com/5iDKC1zf6h— Talsu televīzija (@TalsuTV) May 3, 2017

Традиция Праздника белой скатерти была введена по инициативе бюро столетия Латвии год назад. Его идея состоит в том, чтобы семьи, друзья, коллеги, соседи могли собраться за общим праздничным столом в этот торжественный день, когда в 1990 году была принята декларация о восстановлении независимости Латвии.

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Tikko pabeigta instalācija, kas ieskandinās Balto galdautu svētkus arī Kara muzejā. pic.twitter.com/FfXYCnkYML— Latvijas Kara muzejs (@Pulvertornis) May 2, 2017

В столице мероприятия Праздника белой скатерти пройдут в нескольких местах, в том числе у Латвийской национальной библиотеки, на Эспланаде, в аллее у Кабинета министров.

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Pie baltā galdauta aicinām 4. maijā sēsties Džūkstes pasaku muzejā https://t.co/9ddnLPMOnO @LatvijaiSimts pic.twitter.com/8yBWhjvCjF— Tukuma muzejs (@Tukumamuzejs) May 3, 2017

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