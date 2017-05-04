Праздником белой скатерти открывается программа 100-летия Латвии

 

Фото: flickr.com/Quinn Dombrowski

Сегодня акцией «Обними Латвию» и Праздником белой скатерти открывается программа 100-летия государства.

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Как рассказала представитель по связям с общественностью бюро столетия Латвии Линда Пастаре, открытие акции «Обними Латвию» сегодня утром состоялось в самых крайних точках страны на севере, юге, западе и востоке - в Ипики, Демене, Нице и Пасиене.

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В рамках акции «Обними Латвию» в 45 приграничных самоуправлениях с 9 часов утра в определенной последовательности в течение всего дня будут посажены 100 дубов, символизирующие единство Латвии. В Нице, Лиепае, Бекши Резекненского края и в Даугавпилсе в церемонии примет участие президент Латвии, патрон программы столетия Раймонд Вейонис.

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Традиция Праздника белой скатерти была введена по инициативе бюро столетия Латвии год назад. Его идея состоит в том, чтобы семьи, друзья, коллеги, соседи могли собраться за общим праздничным столом в этот торжественный день, когда в 1990 году была принята декларация о восстановлении независимости Латвии.

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В столице мероприятия Праздника белой скатерти пройдут в нескольких местах, в том числе у Латвийской национальной библиотеки, на Эспланаде, в аллее у Кабинета министров.

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