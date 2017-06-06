ВИДЕО: «Долгой дороге в дюнах» - 35. Как снимали легендарный фильм?

Один из самых известных фильмов Рижской киностудии - «Долгая дорога в дюнах» вышел на телеэкраны в начале июня 1982 года. Ровно 35 лет назад. Ко дню рождения легендарной кинокартины программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 нашла тех, кто участвовал в ее создании.

Мешки сентиментальной почты, присылаемой со всех концов страны на Центральное телевидение, восторженные рецензии киноведов, Государственная премия - все это обрушилось на Рижскую киностудию в начале 80-х с такой силой, что настоящая история «Долгой дороги в дюнах» ушла в тень, считает один из редакторов картины Владлен Дозорцев.

«Сюжет был переломан множество раз.

У Марты, главной героини фильма, по первоначальному сценарию было двое детей - один от Артура, другой от Рихарда. Там не было никаких ссылок в Сибирь, все это редактура принесла в этот фильм.

И весь этот первоначальный ужас был переработан на Рижской киностудии. Так возник этот фильм», - вспоминает он.

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Ужасом Владлен Дозорцев называет первоначальный сценарий авторства Олега Руднева. В титрах это имя значится, как автора сценария.

Руднев был первым секретарем Юрмальского горкома партии и однажды написал повесть, которую во что бы то ни стало решил экранизировать.

Повесть называлась «Жизнь в долг». Она-то позже и превратилась в «Долгую дорогу в дюнах».

«Там все было не так. Деревянные диалоги, ходульные персонажи. Рыбаки там выглядели как какие-то кулаки-мироеды, которые ненормально говорили, ненормально думали, чувствовали, верили…», - рассказывает Дозорцев.

Говорит, что его главной задачей, как редактора, было убедить Руднева взять себе профессионального соавтора. Для этого специально из Москвы был выписан профессиональный сценарист Дмитрий Василиу, который был профессионалом своего сценарного дела, но об истории Латвии также ничего не знал.

Чтобы приблизить вымышленную сказку о рыбаках к правде, на Рижской киностудии уже из местных была собрана редакторская группа: Владлен Дозорцев, Ирина Черевичник, а также Виктор Лоренц.

«Лоренц сам пережил все эти времена, он был в легионе, был репрессирован. Он знал эту жизнь и хорошо знал историю Латвии, и все что можно было внести в этот фильм - это его заслуга...», - отмечает Дозорцев.

Сценарий стал обретать художественную форму, а вот название никак не устраивало редакторов. Руднев настаивал: «Жизнь в долг!». Хватит нам «Жизнь взаймы» Ремарка, парировал редактор Дозорцев. И вот, во время очередного такого спора, Дозорцев взял и сам написал с десяток вариантов названий. Третьим в списке было «Долгая дорога в дюнах». На нем и остановились.

Только с режиссером компромиссов не могло быть! Только Алоиз Бренч, говорил Руднев, бывший уже на тот момент министром кинематографии.

Детективщик Бренч хоть и не сильно горел желанием снимать драматическую эпопею, но как уж тут поспоришь с министром.

«Бренч пришел и сказал, мне нужно такое настроение, чтобы там была и лирика, и грусть… И я рад, что я попал в это настроение! Вообще эта музыка принесла мне большой успех. По сегодняшний день инструменталисты часто играют ее по всему миру», - вспоминает маэстро Раймонд Паулс, написавший мелодии к фильму.

А вот

знаменитая колыбельная, которую в фильме поет Марта, героиня Лилиты Озолини, своему маленькому сыну, существовала задолго до появления «Долгой дороги в дюнах». Правда на латышском языке.

В фильме уже по-русски она была спета голосом российской актрисы Валентины Талызиной.

Вообще Талызина петь не собиралась, ее задача была озвучить героиню Лилиты Озолини. Но режиссер Алоиз Бренч сказал: «Ты споешь эту песню!».

«Я ужасно переживала, что у меня ничего не получится. Все мои комплексы лезли наружу, но Бренч сказал: «Вы со мной споёте!» Он сел со мною рядом в этой маленькой комнате, взял мою руку и рукой отбивал такт. И я спела. Буквально со слезами на глазах», -

рассказывает Талызина.

Актриса признается, что попасть в образ Марты ей помогли и ее личные детские воспоминания. Сама она родилась в Сибири и хорошо помнит жизнь ссыльных латышей, с некоторыми ее семья даже тесно общалась.

Съемки фильма велись по всей стране. В Тукумсе, в Витрупе. В Лигатне, например, были отсняты сцены жизни Марты в Германии. Сибирь снимали в Карелии, на Онежском озере. Большинство сцен деревенской жизни рыбаков снимали в Энгурском крае в поселках Лапмежциемс и Рагациемс.

В этих местах до сих пор помнят то лето, когда Рижская киностудия превратила их размеренную деревенскую жизнь в настоящую съемочную площадку.

Некоторые местные принимали участие в съемках. Лигиту Балоде, местную жительницу Лапмежциемса, режиссер Бренч, например, назначил быть посаженной матерью на свадьбе.

Сегодня Лигита признается, каждый раз, когда она пересматривает фильм, ее сердце замирает. Говорит, для местных жителей «Долгая дорога в дюнах» - святое. Музыка из картины - неофициальный гимн этих мест.

Главную роль в фильме исполнила актриса Лилита Озолиня. Ее весь Союз запомнил, как Марту. Но делясь своими воспоминаниями о фильме, Озолиня все больше хочет говорить о режиссере и других участниках съемок, нежели о самой себе…

«Необоснованно было забыто имя Алоиза Бренча. У сценария было много соавторов, но многое из того, что было показано, из того, что показывать по тем временам было нельзя – заслуга Бренча…

Бренч был тот человек, который очень любил Латвию, очень любил латышей … В то время показать флаг Латвии - это было очень рискованно. А Бренч это сделал…», -

рассказала актриса.

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