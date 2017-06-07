В эту субботу Южный Мост вновь заиграет хаус-музыкой

 

Фото: Пресс-фото

В эту субботу, 10 июня, Южный Мост во второй раз станет местом паломничества тусовщиков из Латвии и стран-соседей. Об этом сообщают организаторы хаус-рейва The Place Under The Bridge, отшумевшего и нашумевшего в сентябре прошлого года.

«У нас очень большие ожидания на 2017 год после первой вечеринки. Мы уверены, что и вторая пройдет не менее горячо. Мы собираемся подойти к организации еще более серьёзно - больше света, качественного звука, художественных инсталляций», - отметили организаторы.

В этом году увеличится число часов для танцев и количество артистов: Ideology Of Sound, Super Oganes, Schulz, Jesus, Makree, Adroit, Judzhen, Trashy Kid, Max Mancho, Esoniq, Guretsky, Taran & Lomov, Leksy, Risorius, Kris Hovel, Alex HO, J Breeze, Will Sonic.

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«В этом году мы начнем уже с 13:00, чтобы мероприятие также могли посетить родители с детьми. На протяжении всего мероприятия можно будет приобрести напитки и закуски, памятные сувениры. После 20.00 и до 03.00 вход будет стоить 2 евро», -

пояснили организаторы мероприятия.

Они подчеркнули, что очень надеются на такую же дружелюбную атмосферу и поддержку посетителей, какая была на первой вечеринке.

«Цените себя и окружающих! До встречи!» - сказали организаторы, напомнив, что место проведения находится у проезда под Южным мостом на улице Кенгарага.

К слову, добраться туда можно на транспорте: автобусами #12 или #34 до остановки «Atpūtas сentrs LIDO», а также автобусами #15, #31, #49 и #60 до остановки «Dienvidu tilts».

Напомним,

первую вечеринку под мостом, которая прошла 10-го сентября прошлого года посетили около 1200 человек.

По информации муниципальной полиции, вечеринка прошла довольно спокойно, жалоб не поступало. Служба «Скорой помощи» получила только один вызов, правда помощь никому не потребовалась.

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