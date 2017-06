В эту субботу Южный Мост вновь заиграет хаус-музыкой

Фото: Пресс-фото

В эту субботу, 10 июня, Южный Мост во второй раз станет местом паломничества тусовщиков из Латвии и стран-соседей. Об этом сообщают организаторы хаус-рейва The Place Under The Bridge, отшумевшего и нашумевшего в сентябре прошлого года.