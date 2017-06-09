ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов

В четверг в Ригу прибыла сборная Португалии по футболу с главной мировой звездой футбола Криштиану Роналду, а уже сегодня сразится со сборной Латвии. Накануне португальские футболисты провели закрытую тренировку и пресс-конференцию, на которую удалось попасть передаче «Все Всегда Везде».
Из эксклюзивного репортажа вы узнаете, какая нога у футболиста важнее, смотрят ли португальские девушки футбол и как проходят тренировки Роналду.
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Напомним, что сегодня вечером, в в 21:45 на стадионе «Сконто», сборная Латвии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года проведет матч против сборной Португалии, лидером которой является звездный Криштиану Роналду. Матч будет транслироваться на канале LTV7.Еще по этой теме