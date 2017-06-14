ВИДЕО: латвийская группа выпустила зажигательный гимн всех мальчишников

 

Фото: Пресс-фото

Участники популярной латвийской группы Musiqq Марат Оглезнев и Эмил Балцерис представили свежий сингл своего альтернативного проекта Bermudu Divstūris (Бермудский двухугольник) под названием Zaudējam brāli. Энергичный и ироничный трек может стать настоящим гимном всех мальчишников!

Свежая песня - это посвящение другу, который собирается "под венец" и совсем скоро скажет "да". Бицепс и Трицепс (Оглезнев и Балцерис) рассказали, о чем их новая композиция. "Это песня - прощание со свободой, независимостью и "девчачьими" временами в соцсетях. Особенно то, что на этот раз в треке звучит не только наш вокал, но и "братский рэп", - отметили исполнители.

Наслаждайтесь!

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Напомним, в 2015 году музыканты выпустили пока единственный русскоязычный трек в своем репертуаре - «Туц Туц».

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