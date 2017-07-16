Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

17 июля в Риге начинается 3-я Европейская олимпиада хоров и Гран-при Наций. Более 10 тысяч участников из разных стран в течение недели будут радовать рижан и гостей столицы прекрасной музыкой. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор событий и ссылку на подробную программу. Многие мероприятия доступны всем желающим и вход на них бесплатный.

В понедельник, начиная с 12:00 часов состоится открытие конкурса, а вечером пройдет несколько дружественных концертов. В этот день рижане и гости столицы смогут наслаждаться музыкой в таких стилях как госпел, джаз, блюз и спиричуэлс.

Также во вторник в течение всего дня в столице будут проходить конкурсы и концерты, а вечером в Рижском Домском соборе будет представлена музыка скандинавских композиторов в исполнении хора мальчиков, вокальной группы Nordic Voices и других музыкантов.

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Так же и в остальные дни – с самого утра ценители и любители качественной музыки смогут наслаждаться разнообразием мероприятий.


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