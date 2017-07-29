Чего боится Лолита, почему она верит астрологам и советует всем побывать в Австралии?

Лолита Милявская, известная в мире шоу-бизнеса как исполнительским мастерством, так и экстравагантностью на сцене и в жизни, в разговоре с русским TVNET призналась, чего она в жизни боится. За кулисами фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2017» Лолита рассказала журналистам кто написал ей песню о море и почему в Австралии каждому однажды надо побывать.

Еще до открытия «Рандеву», изучая программу, многие пытались угадать: какой из фестивальных дней в итоге окажется самым-самым?.. Но прогнозы бессильны, когда речь идет о фестивале без конкурса, празднике бурном, живом и непредсказуемом - с «живым» звуком, с непринужденным общением звезд и прессы. На фестивале у Лаймы много что рождается на ходу - идеи, дуэты, шуточки и баловство - обстановка же располагает.

Репетиция: форма одежды - вольная. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

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...Вечер третьего дня фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», в котором выступалаи Лолита, оказался одним из самых взрывных и эмоционально насыщенных. И потому, что

в качестве зрителей в зал пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, и много других узнаваемых людей, и потому, что градус в настроении публики подогре любимый многими Стас Михайлов и его пляшущие в проходах фанатки.

А когда Лолита со сцены на весь зал обратилась к Нани Брегвадце, скромно и незаметно сидевшей в ряду гостей неподалеку от Пугачевой - тут уж зал легендарной грузинской певице апплодировал стоя, устроив ей бурные и восторженные овации!.. Впрочем, поздравляя легенду грузинской эстрады, Лолита и себя заодно похвалить не забыла, процитировав похвалу Нани Брегвадзе:

«Как же мне нравится все, что ты делаешь!... Даже когда ты валяешься на полу!..»

Лолита в Юрмале на полу, правда, не валялась. Да «стриптизом» ее выход на сцену «Дзинтари» в одном из трех сольных концертных номеров тоже не называть. Но такая мощная энергетика прет во время выступления ее со сцены и так бурно приветствует ее песни зал - как же тут от избытка чувств не попрыгать босиком по сцене и не похулиганить, задрав юбку!...

Все-таки провоцировать публику - фирменный стиль Милявской, причем, в ее исполнении лишенный - как это не странно! - какой-либо непотребной вульгарщины.

Аристократичным назвала фестиваль «Рандеву» Лолита Милявская. И на комплименты хозяйке праздника Лайме Вайкуле она тоже не поскупилась. И о коллегах по шоу-бизнесу говорила тепло и с нежностью. Ну а Лайма - по мнению Милявской - так вообще заслужила медаль - ведь большой человеческий подвиг этот ее фестваль!.. А лучше было бы сразу сделать ее в своей стране... министром иностранных дел. Ведь музыка — это состояние мира!..

Журналисты Лолиту распрашивали урывками. И сразу после репетиции, и в пресс-центре, и за кулисами, дождавшись ее после концерта.

О новых песнях спрашивали - одна из них, «Ты - мое море», свежая, премьера этого года - прозвучала в юрмальском концерте. Откуда песня?

И слова и музыку написали молодые ребята - киевляне, предложили Лолите. Музыка понравилась, рефрен слов тоже мощно звучал, а вот остальные слова были слабоваты...

Договорились, что текст доведет до ума взрослый дядька, который в шоу-бизнесе все хорошо понимает, - и да, все зазвучало!.. На фестиваль, считает Лолита, обязательно надо привозить что-то новенькое. Мы же с коллегами, слушая ее репетицию и выход в концерте, обнаружили настоящий театр, щедрый, жесткий, требующий самоотдачи.

На финише концерта. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Кому-то из зрителей песни Лолиты дарят оптимизм и надежду. У кого-то они вызывают сплошное раздражение, ведь люди - разные. Хоть и говорят про Лолиту, что она — дама без комплексов чуть ли не вульгарна, но в общении ее на фестивале с прессой совсем иной у журналистов сложился образ. Неожиданный...

Оказывается, что храбрая и решительная Лолита ... всерьез прислушивается к своему астрологу.

И это не вдруг - астролог ее с начала нулевых ни единого раза в прогнозах своих не ошиблась!.. И сейчас советует еще пару лет - петь, и не рыпаться и до 56 лет сидеть на попе смирно, петь - и все, ни в какой бизнес не ввязываться. А вот после... На следующем этапе жизни уже будет выбор - продолжать ли петь или всерьез заняться бизнесом. Лолита верит, что на все есть не просто воля Божья, но еще и - планетарная, и новый цикл в жизни начинается раз в 12 лет.

Интервью в пресс-центре - смотрите на OK.RU. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Тем не менее, имя Лолиты уже украшает сделанные совместно с французской фирмой дамские сумки - стильные, практичные и недорогие, сделанны они пока ограниченным тиражом в 500 штук.

Одну такую Лолита привезла в подарок Лайме - не похвалы ради, а для того, чтобы, как она выражается, «получить в лоб», узнав, что «не так». А не бизнес это пока ни разу! Все причитающиеся ей проценты Лолита уже разделила между людьми, которые ее сумками занимаются, приноравливаясь к ее непростомугастрольному графику...

Русский TVNET сразу после концерта звезду российского шоу-бизнеса спросил вот о чем:

- Вы сегодня цитировали Нани Брегвадзе, которой нравится все, что Вы на сцене делаете... И даже когда валяетесь на полу!.. А что самое сумасшеднее Вы когда-либо делали на сцене?

- Само то, что я - на сцену еще выхожу... Каждый выход на сцену - это страшная вещь для меня.

Всякий раз думаю: "Лучше бы я вязала носки... Лучше бы я сидела дома... Лучше бы меня содержал муж...

Клянусь! Не осенив себя крестом я не выхожу ни разу!..

- Как Вам Латвия? Как фестиваль Лаймы Вайкуле?

- Лайме надо дать просто медаль за то, что она в такое странное время сделала фестиваль! Уже огромное количество стран транслируют его, транслирует людям любовь, которая царит здесь, в зале. Артисты - это ведь последняя правда, которая людям необходима в любом кризисе. И трибуна, которая нам здесь предоставлена, она исключительная в воспевании любви!..

Если говорить о Латвии, она для меня всегда - теплая, изысканная, интеллигентная. Может быть, мы просто не ходим здесь по ночам... Нет, вру!.. Ходила по Риге - возвращаясь из казино.

Но здесь, конечно, не Нью-Йорк, где ограбили моих товарищей - но они же сами в район, где опасно пошли. А здесь - уютно и безопасно, и, мне так кажется, каждый человек знает про другого все - с момента, когда родился... Это самое лучшее, что может быть. И я бы очень хотела, чтобы вы не расширялись. Когда возникают города-гиганты, что-то важное теряется.

... Вопросы мы иногда задавали просто-напорсто хором. Ведь примерно одно и то же интересует представителей разных СМИ. Эстонским коллегам Лолита открыла один свой большой секрет, а с телевизионщиками российского НТВ поделилась впечатлениями от недавнего турне по Австралии.

Сидней и Мельбурн произвели огромное впечатление - другая цивилизация, в которой, как выяснилась, немало людей, дорожащих русской культурой и культивирующих ее в семьях.

- Мы обнаружили, что там русскую культуру чтят наравне с культурой королевы Виктории. Русские - даже если давно, поколениями там живут - знают русский язык, заботятся, чтобы дети его знали. Мое открытие Австралии - это видеть, как бомжи... чистят зубы в парке. В Сиднее бомжи разрешены, а в Мельбурне - нет.

Там им всем дают жилье, дают деньги, считая, что это - твой выбор, если ты хочешь так жить. Мы гуляли ночью по паркам всей группой, не могли спать из-за разницы во времени. Все в парке обозначено стрелками: туалет - 3 минуты, госпиталь - 7 минут, мистер Смит - 17 минут...

Я не знаю, кто такой мистер Смит, но до него идти надо было бы 17 минут... И тут же рядом стоит бомж, чистит зубы, разложил уже свою подстилочку... Чувство безопасности там у нас было полное. Очень хочется, чтобы эту землю оставили нетронутой. Каждый человек должен обязательно хоть однажды там побывать!..

... Гастрономические открытия у Лолиты и ее команды в Австралии были тоже. Привезли, например, с мужем два килограмма австралийской говядины, собрали друзей на даче, все хором сказали: такого мяса мы в жизни не пробовали!..

А вот в Риге и Юрмале Лолита - наплевав гна диеты! - ударяла по пончикам, по ее мнению таких вкусных, как в Юрмале не готовят нигде.

Прилетев в Ригу ночью, накануне выступления посмотрела на сон грядущий и парочку фильмов. И один из них - «Гений» с Джудом Лоу - всем советует.





































































































Aizvērt Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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