Красная дорожка, шампанское и Рената Литвинова: в Риге открылся фестиваль «Балтийская жемчужина»

В четверг, 21 сентября, в Риге открылся кинофестиваль «Балтийская жемчужина». В этом году зрителей ожидает обширная программа фильмов для взрослых и детей, а также встречи с именитыми гостями.

В четверг вечером в Splendid Palace состоялось торжественное открытие фестиваля с красной дорожкой, шампанским и местными знаменитостями.

На мероприятие заглянули и неожиданные гости. Так, несмотря на то, что творческий вечер выдающийся российской актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой в пятницу, дива тоже посетила открытие кинофестиваля, где, помимо торжественной части, состоялся показ фильма «Люмьеры! Приключения начинаются». Представить свою картину прибыл сам режиссер, а по совместительству директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

«Балтийская жемчужина» в этом году проходит в Риге в 24-й раз и продлится с 21 по 28 сентября.

В течение недельного киномарафона даже самые искушенные зрители смогут найти в программе что-то интересное для себя. Будет показано качественное кино как для взрослых, так и для самых маленьких.

Особым событием станут творческие встречи с режиссером Андреем Звягинцевым 23 и 24 сентября.

Билеты на кинопоказы и другие мероприятия фестиваля можно приобрести в сети Biļešu Serviss.