Пятница, 1 июня
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1 июня в Латвии еще и День хиппи: всех приглашают на бесплатный концерт

Русский TVNET
Фото: www.facebook.com/puskiniela/

В пятницу, 1 июня, в центре Риги в рамках цикла мероприятий «Легенды Маскачки» пройдет бесплатный концерт альтернативной музыки «Квартира выходит на улицы».

На улицы выходит овеянная легендами «Квартира на улице Пушкина, 1», где с 2005 года проходят «квартирники» - концерты андерграундных групп, поэтические вечера, киносмотры, лекции. 1 июня в качестве даты праздника выбрано не случайно, поскольку уже какое-то время его связывают с Днем хиппи, а именно культура хиппи близка «Улице Пушкина».

В 2003 году в Риге запретили распивать пиво на улице и в Вецриге, где до тех пор собирались представители субкультур. В том же году жильцы квартиры на улице Пушкина, 1 - Лива и Линард - начали путешествовать по ближнему и дальнему зарубежью. Их часто принимали в маленьких квартирках, где проходили различные домашние концерты и поэтические вечера. Они решили сделать что-то подобное и в Риге. С того времени в знаменитой рижской квартире выступили многие местные группы.

«Квартира на улице Пушкина, 1» - абсолютно некоммерческий проект, он поддерживается за счет энтузиазма его авторов. С 2007 года в окрестностях Мадоны проходит летний лагерь для хиппи и тех, кому созвучна эта культура. Так будет и в этом году, но это уже другая история.

Что касатеся 1 июня, то в сотрудничестве с Free Riga «Пушкина, 1» приглашает на концерт, на котором выступят андерграундные группы Kalnejas, Gatis Gruzinskis & Adrians Rīds, Mortons, Jāņoga, Harijs Vagrants & Kārlis Rudra Jirgens. Параллельно можно будет познакомиться с фото и видеообзором жизни и вечеринок легендарной квартиры.

Начало концерта в 18:00 на площадке между улицами Маскавас, Тургенева и Пушкина. Вход бесплатный.

Мероприятие проводится при поддержке конкурса проектов Программы общественной интеграции Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

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