Шик, блеск, красота! В Риге открыт первый дизайн-отель «Grand Poet Hotel», 5*!

В четверг, 31 мая, в рамках грандиозного мероприятия в особо торжественной и музыкальной атмосфере состоялось открытие первой в Риге пятизвездочной дизайнерской гостиницы «Grand Poet Hotel». На мероприятие, посвященное открытию, собралось более 300 гостей, в том числе руководители компаний, представители посольств и известные в обществе люди.

На посвященном открытию торжественном мероприятии произнесли речь и перерезали ленточку заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс и член правления сети отелей «Semarah Hotels» Ольга Смирнова.

«Я являюсь страстной поклонницей искусства. Путешествуя по миру, я всегда останавливаюсь в разных отелях и с большим интересом рассматриваю каждый из них как роскошный и вдохновляющий шедевр, обращая внимание на мельчайшие детали. Создавая «Grand Poet Hotel», мы хотели, чтобы в Латвии тоже появилась гостиница, способная вдохновлять и радовать посетителей – любителей жизни и ценителей искусства.

«Диплогема» – придуманная нами концепция дизайна – делает «Grand Poet Hotel» уникальным во всем мире», – подчеркивает Ольга Смирнова, член правления «Semarah Hotels».

Роль ведущего мероприятия взял на себя телезвезда Валтерс Краузе. Музыкальными выступлениями порадовали группа виолончелистов «DaGamba», всемирно известный латвийский пианист Андрей Осокин, только что вернувшийся с гастролей по США, и лауреатка Большого музыкального приза Латвии этого года скрипачка Кристине Баланс. О фоновой музыке на протяжении всего вечера заботился DJ Rudd (Рудолфс Будзе).

Гости могли отправиться не только на эксклюзивную экскурсию по гостинице, чтобы познакомиться с ее диплогемным дизайном и интерьером, но и в путешествие по миру вкусов в сопровождении поваров знаменитого ресторана «SNOB», наблюдая за мастерством приготовления еды и шоу барменов.

Шеф-повар Денис Иванков, обладающий 20-летним международным опытом, трудился в различных престижных ресторанах по всему миру, в том числе обладающих звездами «Michelin», и работал с такими шеф-поварами, как Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Марко Пьер Уайт и другие. В свою очередь, бармен Мартиньш Амбрасс пообещал сделать «SNOB» лучшим баром в Риге. Ранее он работал в одном из лучших баров мира – расположенном в Амстердаме «Door 74».

«Grand Poet Hotel» находится на бульваре Райня, 5/6, в самом центре исторической Риги неподалеку от памятника Свободы.

Концепция «Диплогемы» сочетает в себе характерные для дипломатии и богемы решения, созданные известной на международном уровне и удостоенной различных наград дизайнерским концепт-агентством «Stylt Trampoli» (Швеция).

Проект же разработало архитектурное бюро «Sarma un Norde» (Латвия), сохранив архитектоническую уникальность здания. Название гостиницы несет в себе двойственность, воплощением которой зачастую являются и поэты – сочетание делового подхода и богемности.

В отеле 168 элегантных номеров, в том числе особенно роскошные апартаменты, ресторан для обретения нового и изысканного гастрономического опыта «SNOB», кафе «Grand Cafe», современные конференц-залы и помещения для проведения мероприятий, просторный Wellness-центр, а также три элегантных помещения для SPA процедур и тренажерный зал.