«Ты сильный, пока твое сердце бьется»: необыкновенно искренний танец команды Дарины Кудлаевой

Жарким вечером 28 июня на одной из рижских сцен состоялась премьера танцевального спектакля «Сердце» театра танца DK Dance Theatre, в котором вот уже 14 лет творит энергичная и яркая хореограф Дарина Кудлаева. Искренность движений и переживаемых эмоций танцевальной труппы обескуражила с первых минут - настолько это команда непохожа на стандартные, общепринятые представления о мастерах танца.

В театре танца DK Dance Theatre органично переплетены все возраста и формы артистов, которых объединяет любовь к танцу и возможность через телодвижения высказаться о самом трепетном - жизни, любви, расставании, боли...

В представленном спектакле «Сердце» зрителям рассказали историю маленькой девочки, которая только начинает жить, взрослеет и проходит свой жизненный путь. И каждый свой шаг она пропускает через чувства, которые выражает её сердце. Необыкновенная команда Дарины Кудлаевой предложила танцевальную трактовку того, что чувствует наше сердце на этом пути.

Главный посыл представленного танца простой и в то же время всеобъемлющий: «Ты сильный, пока твое сердце бьется».

На сцене одного персонажа олицетворяли разные танцоры в различные периоды жизни, а танцы показывали сложности и препятствия на этом пути. Действо поистине завораживало - совсем юных танцоров незаметно сменяли зрелые, и наоборот, девушки демонстрировали яркое соло и покоряли публику хитросплетенными узорами в команде.

Трудно передать словами, насколько выкладывалась каждая. Фотографии никогда не передадут того, что витало в воздухе в момент выступления, но все же подглядеть настроение можно в этой фото подборке.

Отдельных комплиментов заслуживает визуальное наполнение спектакля - профессиональные костюмы от дизайнера Ины Цимошко, которые девушки меняли со скоростью света.

Действо на сцене началось с объединения нетривиальных цветов - зеленого и спелой сливы, невольно натолкнувшего на параллель о разных возрастах - «зеленом» начале жизни и «зрелом» понимании мира позднее. Была ли такой задумка, история умалчивает, но попадание получилось стопроцентное.

Особенно изящно смотрелись костюмы - трансформеры, ставшие уже визитной карточкой рижского дизайнера Ины Цимошко. С одной стороны, на девушках не было двух идентичных нарядов, с другой - все одеяния смотрелись в унисон, как будто маленькие пазлы одной большой картины.

Как вишенка на торте были войлочные аксессуары на младших девочках - крайне оригинальное решение всегда неординарной Ины.

Помимо всего прочего, костюмы каким-то магическим образом были одновременно сдержанными и очень откровенными разом - ни один наряд не обнажал девушку, но в то же время удачно подчеркивал женственную чувственность каждой. Крайне сложное сочетание, поддавшееся перу дизайнера.

Ина Цимошко поделилась, что на создание костюмов потребовались 2 месяца, которые они с Дариной проработали плечом к плечу, заботясь об идеальном результате и с точки зрения дизайна, и с точки зрения движений на сцене.

Театр танца Дарины Кудлаевой воплощает личный танцевальный стиль своего хореографа - смешение эстрады, шоу танца и хип-хопа, к которому мастер пришла в течение 25 лет активных танцевальных экспериментов, перепробовав и классику, и бальные танцы.

Детищу Дарины DK Dance Theatre уже 14 лет, за это время театр танца стал победителем международных конкурсов в Латвии, Литве, России, Италии, а недавно девушки привезли серебро с популярного международного конкурса в Испании Dancing Catalonia, а также в этом году получили Гран-при Мировой ассоциации искусств WAPA.