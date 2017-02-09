Состоится единственный в этом сезоне сольный концерт Андрея Осокина в Риге

 

Фото: Пресс-фото

25 февраля в 19:00 в Доме музыки «Дайле» состоится единственный в этом сезоне сольный концерт Андрея Осокина в Риге, на котором пианист представит публике свой первый студийный альбом «Dedication» («Посвящение»), записанный в сотрудничестве с крупнейшей польской звукозаписывающей компанией «DUX Recording Producers».

В альбом "Посвящение" вошли крупнейшие фортепианные произведения композиторов-романтиков – посвященная своему другу Ференцу Листу вдохновенная Фантазия Роберта Шумана, одно из самых искренних и исповедальных сочинений немецкого гения, и написанная годом позже, "в ответ», посвященная Шуману величественная Соната Листа си минор.

На диске представлены также знаменитые «Сны Любви» Листа и Романс Шумана, а завершает альбом единственный совместный опус двух творцов – «Widmung – Liebeslied» («Посвящение – Любовная Песнь»).

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В концерте прозвучат фортепианные шедевры, вошедшие в золотой фонд мировой музыки: «Ромео и Джульетта перед разлукой» Прокофьева, Интермеццо соч.117 Брамса, Ларго из Концерта Баха в переложении Андрея для фортепиано соло и сейчас уже наиболее известный не как третья часть Бергамасской сюиты, а как часть саундтрека к кинематографической саге «Сумерки» – «Лунный свет» Дебюсси.

Также будут исполнены произведения латышских авторов – учителя Прокофьева по Петербургу и основателя латвийской академии музыки Язепа Витола, Вольфганга Дарзиня и, посвященная Андрею масштабная сюита нашего современника, выдающегося композитора Артура Маската, отмечающего в этом году свой 60-летний юбилей.

Для Андрея Осокина необычайно важно делиться своим опытом с молодыми музыкантами, приоткрывать им тайны фортепианного исполнительства.

Этой зимой уже состоялись мастер-классы пианиста в Лиепае и Вентспилсе, весной – планируются в Минске и Испании, в свою очередь в день концерта 25 февраля, в том же зале Дома музыки «Дайле» состоятся бесплатные мастерклассы Андрея, на которые подать заявку могут все желающие.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах «Biļešu paradīze» и в интернете. Школьникам, студентам и пенсионерам - скидка 50%.

Больше информации на www.andrejsosokins.com и www.airalaivinaartists.com


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