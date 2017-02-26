От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald

Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» представит рок-группа O.Torvald c песней Time (Время). Такое решение было принято в субботу, 25 февраля, по итогам национального отборочного конкурса.

Как сказал лидер группы Женя Галич, это песня о том, что время нельзя вернуть и нужно ценить каждое мгновение своей жизни. «Помнить и уважать прошлое или мечтать о будущем — важно, но чувствовать жизнь прямо сейчас — самое главное. Ценность времени невозможно преувеличить», — приводит его слова ТАСС.

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Всего в финале национального отборочного конкурса боролись шесть участников. Помимо O.Torvald право выхода на сцену «Евровидения-2017» отстаивали группа «Сальто назад», исполнители Melovin и Rozhden, певицы Illaria и Tayanna.

23 января стало известно, что Грузию на музыкальном конкурсе представит певица Тако Гачечиладзе. Артистка исполнит песню Keep the Faith («Сохрани веру») собственного сочинения.

Россия пока не определилась со своим участником «Евровидения», отбором исполнителя занимается Первый канал. Певец Лев Лещенко призвал отправить на конкурс уроженца Запорожья Александра Панайотова, а депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил направить певца Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

О.Torvald — украинская рок-группа, состоящая из пяти участников, созданная в 2005 году в Полтаве. Первый студийный альбом под названием O.Torvald вышел в 2008 году. В 2015 году группа стала самой популярной фестивальной командой страны и сыграла более 20 фестивальных сетов на Украине и в Европе.

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