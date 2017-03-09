Группа «Океан Эльзи» выступит в Риге

22 марта в «Арене Рига» выступит самая популярная украинская рок-группа «Океан Ельзи».

В 2016 году у коллектива стартовал масштабный двухлетний мировой тур в поддержку девятого студийного альбома коллектива «Без меж».

Впервые в истории группы фронтмен Святослав Вакарчук выступил не только как автор всех песен, но и как саунд-продюсер. Его коллегами по работе над звучанием пластинки стали гитарист группы Владимир Опсеница и давний партнер «Океана Ельзи» Виталий Телезин (именно на его киевской студии «211» и был записан альбом «Без меж») .

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Новый альбом был презентован 19 мая 2016 года в эфире сразу трех онлайн-радиостанций одновременно (Аристократы, Киев; Море.фм, Одесса; Skovoroda, Львов), география слушателей охватила всю планету без границ в буквальном смысле: жители Индии и США, Украины и Израиля, Афганистана, Сербии, Германии, России, Грузии, Испании, Армении, Турции, Канады, Австралии и других стран писали о местах своего пребывания в онлайн-чатах под трансляциями во время презентации альбома.На сегодня уже состоялись концерты в Болгарии, Польше, Беларуси, Грузии, ОАЭ, Армении, Италии, Испании, Швеции, Финляндии, Молдове, Азербайджане.В графике группы сейчас заявлены Латвия, Австралия, Германия, Канада, США, Нидерланды, Эстония, Франция, Чехия, Израиль, Великобритания, Ирландия.

Билеты в сети Biļešu serviss, а также на bilesuserviss.lv.

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