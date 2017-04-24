В Риге с сольным концертом выступит Стас Михайлов

23 мая на сцене Дома Конгрессов в рамках тура по Балтии, выступит певец и композитор Стас Михайлов, сообщает портал balticevents.info.

Песни у Стаса о любви и о самых главных жизненных ценностях. Завораживающий голос певца позволяет любую песню сделать настоящим хитом, а ведь у Михайлова очень много таких музыкальных произведений, которые удостаивались самых высоких наград.

В своем туре по Прибалтикe Стас Михайлов представит новую программу, где наряду с исполнением любимых работ, на суд зрителей будут представлены абсолютно новые песни.

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На концерте слушатели окунутся в чувственную атмосферу, наполненную приятными лиричными нотами и услышат песни в живом исполнении Стаса Михайлова. «Все для тебя», «Королева», «Ты одна», «Мама», «Золотое сердце», «Там», «Живу и таю», «Если завтра будет солнце», «Страдая, Падая, Взлетая» и другие песни прозвучат на концерте.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.