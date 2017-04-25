Певица Елка выступит в Дзинтари 12 июля

12 июля в концертном зале Дзинтари выступит обворожительная поп-рок певица - Ёлка. В рамках своей гастрольной программы в Юрмале певица исполнит как новые песни, так и всеми любимые хиты.

Одна из самых популярных певиц русскоязычного пространства Евразии, Елка – не слишком частый гость в Латвии, однако и здесь все ее концерты распродаются с лихвой. Песни Ёлки – это всегда попадание в «десятку» - беспроигрышные музыкальные мотивы наряду со всегда актуальными текстами и невероятной харизмой артистки – все эти составляющие и есть тот самый «ключ» к сердцу зрителя.

Сегодня творчество Елки можно отнести скорее к поп-року, не смотря на то, что на российской эстраде она появилась в качестве совершенно альтернативной певицы. Однако, имея широкий вокальный диапазон, во время своих концертов Елка зачастую переходит на соул, регги и ритм-н-блюз, оставаясь интересной широкой публике. В числе заслуг талантливой артистки пять студийных альбомов, многочисленные концерты и награды, среди которых «Золотой граммофон» и титул «Певица года», однако одно из самых главных ее достижений – это безоговорочная любовь публики, которая точно знает, что где Елка, то там «…еще немного и Прованс…».

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12 июля в концертном зале Дзинтари Елка не только исполнит всеми любимые композиции и новые песни, но также поделится своими историями и мечтами. Певица уверена, что «музыка может сделать мир как минимум светлее, а если петь с душой, то песней и вовсе можно осчастливить».

Билеты в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

Организатор: концертное агентство 75 EVENTS.

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