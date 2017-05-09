Вера Брежнева даст единственный концерт в Юрмале

14 июля в Юрмальском концертном зале «Дзинтари» сексуальная певица России и Украины, телеведущая и актриса Вера Брежнева даст единственное представление в Латвии, сообщает портал www.balticevents.info.

Бывшая участница женской поп-группы «ВИА Гра» в сопровождении команды профессиональных танцоров прибудет в Юрмалу с самым новым концертным туром «Номер 1».

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Завоевавшая титулы самой сексуальной и стильной женщины России и шоу бизнеса, а также лучшей телеведущей, Вера Брежнева ценится публикой не только за музыкальную карьеру и красоту, но также за честность, открытость, простоту.

За благотворительную деятельность певица была награждена почетным орденом княгини Ольги III степени, а в обществе ее часто называют послом доброй воли.

Билеты на концерт можно приобрести на Bilesu Serviss.