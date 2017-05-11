Скандал на «Евровидении»: полуфиналист из Болгарии тоже посещал Крым

 

Кристиан Костов. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Незадолго до выхода на сцену представителей европейских стран разгорелся вокруг участника из Болгарии. Оказалось, что певец Кристиан Костов посещал Крым в июне 2014 года.

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Интересно, что болгарский исполнитель и не пытался скрыть свое пребывание в Крыму три года назад, несмотря на политику Службы безопасности Украины (СБУ), которая не пускает в страну выступавших на полуострове артистов.

К факту пребывания в Крыму Костова привлек внимание видеоблогер Анатолий Шарий, сообщает РИА ФАН. Шарий опубликовал видео выступления артиста с комментарием «СБУ, а что вы теперь будете делать?».

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Отметим, что Кристиан является гражданином Болгарии, в то же время второе гражданство у него российское. Выступление Костова должно состояться сегодня, 11 мая, во втором полуфинале «Евровидения».

Напомним, что представительнице от России Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину для участия в «Евровидении» из-за посещения Крыма.

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