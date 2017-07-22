Carnival Youth выступит на разогреве Red Hot Chili Peppers на Луцавсале

Red Hot Chili Peppers
 

Red Hot Chili Peppers. Фото: Steve Keros

Самый грандиозный рок-концерт лета уже на следующей неделе сотрясет Луцавсалу. На берегу Даугавы 27 июля сыграет одна из самых ярких и коммерчески успешных групп в истории музыки - Red Hot Chili Peppers. На разогреве у легендарной группы выступит латвийский коллектив Carnival Youth. Планируется, что грандиозное шоу соберет порядка 30 000 зрителей.

Carnival Youth совсем недавно выпустили новый альбом «Vienā vilcienā» и на конец августа у музыкантов состоится концерт в Сигулдских развалинах.

27 июля Carnival Youth выйдет на сцену в 19:00.

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Также перед RHCP на сцене Луцавсалы в 20:00 выступит фанк-поп объединение из США Knower.

Группа принимала участие во многих джазовых фестивалях по всему миру - в Монреале, Торонто, Стокгольме, а также в проектах Quincy Jones Presents un Snarky Puppy Familly Dinner. Живые шоу музыкантов отличаются особенной энергетикой, качественным звуком и безупречным вокалом.

В 21:45 начнется концерт Red Hot Chili Peppers, которые представят латвийской публике и иностранным гостям свои лучшие хиты.

Музыканты прибудут в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway.

11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру.

Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.

The Getaway стал 7-ым альбомом группы, который входит в Топ 10. Уже в первую неделю после выхода, пластинка заняла первое место в топах Австралии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Новой Зеландии.

Продюсировал альбом Danger Mouse, а миксировал Найджел Годрич (Nigel Godrich). Многие музыкальные обозреватели назвали его лучшим альбомом группы за последнее время. Респектабельный журнал Rolling Stone подчеркивает: «Это одни из лучших песен последних лет».

Билеты на концерт Red Hot Chili Peppers в продаже в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.

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