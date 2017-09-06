Названа дата выхода нового альбома Майкла Джексона

На страницах соцсетей, которые ведутся от имени Майкла Джексона, появился сначала загадочный тизер, а затем и анонс нового альбома поп-короля.

Как сообщается в Instagram, пластинка-компиляция под названием Scream начнет продаваться начиная с 29 сентября. В настоящее время доступен предзаказ.

Трек-лист включает в себя 13 композиций, а также бонус - мэшап от The White Panda из песен «Blood on the Dance Floor», «Dangerous», «ThisPlace Hotel», «Leave Me Alone» и «Is It Scary» .

Отметим, тизер к альбому позволяет предположить, что речь идет о возвращении к жанру хоррор, одним из ярких образцов которого до сих пор остается клип Джексона на песню Thriller.

Песня Scream («Крик»), которую Майкл Джексон исполнил в дуэте с Джанет Джексон, вошла в его девятый студийный альбом 1995 года. Сингл занял пятую строчку в американском чарте Billboard Hot 100 и стал вторым в Hot R&B/Hip-Hop Songs. Scream возглавил хит-парады нескольких стран мира, а также общеевропейский хит-парад European Hot 100. Песня была номинирована на «Грэмми» в категории «Лучшее вокальное сотрудничество».

The brand-new five-song mash-up “Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)” is the bonus track on ‘SCREAM”’ Shazam any Michael Jackson song and you’ll unlock the mash-up! #MJScream A post shared by Michael Jackson (@michaeljackson) on Sep 6, 2017 at 4:09am PDT

Клип на эту песню, снятый Марком Романеком за 7 млн долларов,стал самым дорогим музыкальным видео в мире и получил «Грэмми»

и три награды MTV Video Music Awards. Ужастик режиссера Уэса Крэйвена 1996 года был назван «Крик» в честь этой песни.

Майкл Джексон скончался в Лос-Анджелесе от остановки сердца вследствие передозировки лекарств 26 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Он до сих пор остается самой богатой мертвой знаменитостью, продолжая зарабатывать сотни миллионов долларов в год.





