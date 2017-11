В Рига вновь выступят Нейромонах Феофан и Zardonic

FOTO: Пресс-фото

8 декабря гостей будет ждать абсолютно новое шоу от «Нейромонаха Феофана» с живыми барабанами, трубачами, спецэффектами и неповторимой атмосферы.

Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода.

Еще совсем недавно его почти никто не знал, но огромное количество просмотров клипов на YouTube, «благословение» от Сергея Шнурова и интервью у Юрия Дудя, сделали загадочного монаха суперзвездой.

Особенность музыки Феофана - это соединение русских народных мотивов и Drum 'n' Bass.

На данный момент «Нейромонах Феофан» выпустил три альбома, которые попали в топ-10 продаж в двух ведущих музыкальных Интернет магазинах России: Itunes и Google Play. Ригу исполнитель посетит в поддержку альбома, релиз которого вышел этой осенью.

16 декабря в клубе Melnā Piektdiena второй раз выступит всемирно известный мульти-инструменталист из Венесуэлы - ZARDONIC. Zardonic – «это один из самых ожидаемых тяжеловесов Drum and Bass сцены, эпатажный образ и бешеная энергетика вперемешку с самыми драйвовыми ритмами и отголосками метала» («The World Of Drum&Bass, Moscow»).

Треки от Zardonic были отобраны такими звёздами электронной музыки, как Skrillex и DieselBoy для своих альбомов-сборников; это тот, кто несёт в своём творчестве основную идею таких легенд, как Ministry, Atari Teenage Riot, Skrillex и Трент Резнор.

Исполнитель испытывает любовь к различным стилям музыки, и эта любовь проявляется в его ремиксах на композиции Nine Inch Nails, Rammstein, Nirvana, Sepultura, Cannibal Corpse, Gorgoroth, The Berzerker, Celldweller, Black Sun Empire, Blue Stahli, State of Mind и др. В работах Zardonic'а отчётливо наблюдается смешение таких стилей музыки, как Electro House, Dubstep, Drum 'n' Bass, Industrial Rock и Heavy Metal. Также в концерте примут участие гости из Эстонии: Digital Digital [Live Drum 'n' Bass] и DJ Zayatc.

Клуб открыт с 19.00, начало в 20.00 (адрес: Бривибас гатве 193с). Билеты можно приобрести на www.ticketshop.lv, в продаже доступны всего 450 билетов.