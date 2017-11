ВИДЕО: Джонни Депп принял участие в дикой оргии вместе с Мэрилином Мэнсоном

В ролике снялся актер Джонни Депп. Он предстал вуайеристом, следящим за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа артист занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.

В октябре Мэнсон выпустил музыкальное видео на трек Say10, в котором также появился Депп — он сидел на белом троне и обнимал голых девушек.

В сентябре шок-рокер выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.