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ВИДЕО: Джонни Депп принял участие в дикой оргии вместе с Мэрилином Мэнсоном

Lenta.ru
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Фото: Кадр из клипа

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на композицию Kill4Me. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале музыканта.

В ролике снялся актер Джонни Депп. Он предстал вуайеристом, следящим за раздевающимися и спящими девушками. В конце клипа артист занимается сексом с тремя женщинами, разрывая их нижнее белье.

В октябре Мэнсон выпустил музыкальное видео на трек Say10, в котором также появился Депп — он сидел на белом троне и обнимал голых девушек.

В сентябре шок-рокер выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.

Джонни Депп
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