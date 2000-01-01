Хибла Герзмава даст концерт в Латвийской Национальной Опере

2 апреля на сцене Латвийской Национальной Оперы даст концерт народная артистка России Хибла Герзмава - одна из самых востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. На концерте в сопровождении Латвийского симфонического оркестра под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело прозвучат знаменитые арии и сцены из опер Дж.Верди, Г.Доницетти, Дж.Пуччини.

Хибла Герзмава — ведущая солистка театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и одна из лучших исполнительниц репертуара бельканто.Она - одна из немногих российских певиц, которая по праву может быть названа «оперной дивой».

Хибла — уникальное явление на российской оперной сцене.

Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она — исполнительница главных женских партий в известных операх и потрясающая актриса.

Хибла обладает уникальным голосом, который, как говорят, рождается раз в столетие, феноменальным артистическим темпераментом и высочайшей музыкальной культурой. Ее имя на афише – гарантия аншлага в любой стране мира.

Хибла Герзмава еще в юности дала себе слово выступать только в первоклассных театрах и только в главных ролях. И не отступила от своего решения.

Ей аплодируют в лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Венской Государственной опере, в Миланском Ла скала.

Ее обожают поклонники во всем мире, она блистает в сложнейших оперных партиях и увенчана самыми почетными наградами, среди которых единственное в истории Гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Искусство Хиблы Герзмава отмечено многими наградами. Она — лауреат театральной премии Московского оперного фестиваля (2000) в номинации «Лучшая певица»; лауреат театральной премии «Золотой Орфей-2001» в номинации «Лучшая певица года».

Она была удостоена Российской оперной премии Casta diva, дважды была удостоена национальной театральной премии «Золотая маска» за заглавные роли в сложнейших операх – «Лючия ди Ламмермур» Доницетти и «Медея» Керубини.

В мае 2011 года Герзмава исполнила на сцене родного театра партии всех четырех героинь оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», став одной из немногих в истории певиц в мире, которым удалось успешно воплотить сложнейший замысел композитора.

«Этот концерт — значимое событие для всех ценителей классической музыки. Мы искренне рады подарить жителям и гостям Латвии возможность насладиться концертом Хиблы Герзмава — обладательницы уникального голоса и оперной дивы мирового уровня» - говорит Симур Ферейра, председатель правления «Amber Beverage Group».

Концерт поддерживает «Amber Beverage Group» - ведущая холдинговая компания алкогольной отрасли в странах Балтии.