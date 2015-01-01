Альберт Жалилов подарит рижанам музыкальное лето в декабре

10 декабря в Доме Москвы, независимо от погоды, Альберт Жалилов обещает подарить рижанам лето, наполненное весельем, теплом и уютом!

Уже несколько лет концертные программы Альберта Жалилова прочно ассоциируются со стильным, современным, но вместе с тем проникновенным и утонченным звучанием.

Обладая безупречным музыкальным вкусом, певец совершенствуется как в классическом, так и эстрадном направлении, достигая все новых высот и регалий.

К каждому сольному выступлению артист непременно готовит что-то особенное для искушенного и взыскательного зрителя.

Ведь «это так хорошо» - бродить по улочкам, скверам, площадям разных городов мира под руку с любимым человеком, смотря в глаза друг друга, напевая любимые песни. Ведь каждая песня создает свое настроение, свою атмосферу.

Не секрет, что и язык каждого народа обладает своим неповторимым мелодизмом, своими легко узнаваемыми оттенками и сочетаниями, своим национальным калоритом. Одна и та же песня, исполненная на двух разных языках может звучать совершенно иначе, менять свой характер, настроение.

«Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык» - говорил Пифагор Самосский.

Драматизм и мощь русского языка, ироничность английского, элегантность французского, эмоциональность и певучесть итальянского, а также солнечная красота и страсть испанского- все эти качества соединяются воедино в рамках уникального концерта «О, это так хорошо».

И вот уже, забывая про время, Вы получаете кабесео под «Арабское танго», слышите позывные трубы в произведение «Gitane», вспоминаете о неразделенной любви вместе с первыми звуками «Time for us», и, в конечно итоге, понимаете, что жизнь прекрасна, напевая знаменитую песню «C’est si bon».

В представленной программе прозвучат как признанные мировые хиты, так и произведения, которые станут приятным открытием для каждого слушателя.

Альберт исполнит произведения Н. Рота, К.Портера, А.Пьяццоллы, Ф.Лопеса, Ф. аль Араша и многих других. Некоторые произведения зрители впервые услышат в переводах на русский язык.

В 2015-2016 годах Альберт принимает активное участие в музыкальных телепередачах канала РОССИЯ-1. Его талант был отмечен мэтрами современной эстрады и профессионалами шоу-бизнеса в телепроектах «Главная сцена - 2» и «Живой звук - 2015». Он участвовал в каестве вокалиста в шоу «Танцы со звездами-2016».

Помимо этого Альберт Жалилов знаком зрителям по главной роли в первом 3D-мюзикле «Пола Негри» (где играет с такими артистами, как Максим Леонидов, Гоша Куценко, Теона Дольникова, Ирина Медведева), а также по роли Муслима Магомаева в моноспектакле «Сердце на снегу».