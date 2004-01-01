Рига на волнах джаза. В начале апреля стартует конкурс Riga Jazz Stage

С 4 по 7 апреля в Риге пройдет джазовый конкурс Riga Jazz Stage. О том, чем он порадует зрителей на пресс-конференции рассказали художественный директор конкурса Марис Бриежкалнс и директор Диана Бриежкалне, представитель жюри конкурса, композитор Раймонд Паулс и конкурсанты.

Основанный в 2004 году Международный конкурс Riga Jazz Stage открыл миру множество ярких музыкантов, в том числе Интара Бусулиса.

В этом году в конкурсе примут участие 29 музыкантов из 15 стран. Латвию представят музыканты Том Липскис, Рута Дудума, Элина Вилюма и бразильянка с латышскими корнями Лаура Риззотто, которая в мае отправится покорять «Евровидение».

Участников будет оценивать международное жюри, в состав которого войдут профессиональные музыканты, продюсеры и организаторы фестивалей из прибалтийских стран, Бразилии, Италии, Китая, США, Турции.

Марис Бриежкалнс начал свою речь с цитаты из Черчилля «Мальчики, за что мы воевали?», вспомнив, как легендарный премьер-министр отреагировал на попытки государства сэкономить на культуре. По словам художественного руководителя, музыканты приедут очень достойные, и конкурс поможет им проявить их разносторонние таланты. Представитель Министерства культуры Илута Трейя отметила, что минкульт увеличил финансовую поддержку конкурсу Riga Jazz Stage и джазовым проектам в целом.

Диана Бриежкалне рассказала о призовом фонде конкурса. Победитель получит 1500 EUR, обладатели второго и третьего места — 1000 EUR и 750 EUR соответственно. В ходе конкурса определится и победитель приза зрительских симпатий, ему вручат последний iPhone.

Раймонд Паулс признался, что будет рад послушать новых молодых музыкантов и особенно отметил заслуги Биг-Бэнда Латвийского радио в развитии джазовой культуры нашей страны. «Хорошо, что в Латвии хоть что-то развивается», - иронично резюмировал свою речь маэстро.

Конкурсантка Лаура Риззотто поведала, что сейчас активно учит латышский и пообещала исполнить в Риге зажигательный бразильский джаз.

Программа фестиваля Riga Jazz Stage:

4 апреля в 20.00 во Дворце культуры ВЭФ выступят Michael Pipoquinha Laura Rizzotto

5 апреля в 19.00 в Splendid Palace - выступление конкурсантов и Riga Jazz Quartet

6 апреля в 19.00 в Splendid Palace - финал конкурса

7 апреля в 19.00 в Splendid Palace - Церемония награждения, выступление победителя прошлого года Матиса Чударса и финалистов. И концерт Michael Pipoquinha & Latvian Radio Big Band

5, 6 и 7 апреля в 22.30 в ресторане-баре Trompete пройдут джем-сейшны с участием конкурсантов.