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Тимати выпустил «Херовую песню», в которой не только рэп...

Lenta.ru/Русский TVNET
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Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) | Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/Scanpix

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, записал «****** [Херовую] песню» про измены. Трек опубликован на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.

В композиции Тимати не только читает рэп, но и поет.

Музыкант рассказывает о том, как узнал об измене своей девушки, после чего подружился с ее любовником. Спустя много лет он встречает бывшую возлюбленную в банке и изменяет с ней своей жене.

Этот ролик собрал более 4,6 тысячи лайков с момента публикации.

В комментариях к видео некоторые пользователи отметили соответствие названия песни ее качеству. «По достоинству оценил свое творчество», - написал Халил Мусаев.

Другим же, наоборот, не понравилось, что Тимати начал петь.

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