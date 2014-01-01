Весеннее танго с виолончелистом Марком Виленским

11 мая в Реформаторской церкве (ул. Марсталю,10) пройдёт концерт виолончелиста Марка Виленского с ансамблем танго-музыки «Tangoriginales». Прозвучат произведения легендарных мастеров танго - Оскара Строка и Астора Пьяццоллы - как всемирно известные композиции, так и те, которые остались «за кулисами» истории жанра.

В состав «Tangoriginales» входят основатель ансамбля, виолончелист Марк Виленский, виртуоз аккордеона Савва Зих и контрабасист и рок-музыкант Андрис Вейнбергс. Мастерская работа, продуманный выбор репертуара и невероятно эмоциональная манера исполнения - рецепт успеха этого ансамбля, концерты которого моментально вовлекают зрителей в драматический мир танго и дарит положительные эмоции и чувство свободы.

Ансамбль «Tangoriginales» образовался в 2014 году студентами Латвийской Музыкальной академии. Идею создания танго ансамбль предложил Марк Виленский. Музыкант является финалистом конкурса классической музыки Латвийского телевидения «Radīti mūzikai» (2014). Он уже успел выступить на одной сцене с многими известными в мире джазовыми музыкантами, такими как Джефф Ледерер, Джо Фидлер, Себастьян Ноэлл, а также звездами латышской эстрады Ольгой и Дианой Пирагс, Интарсом Бусулисом, Индрикисом Вейтнерсом, Андреем Евсюковым.