Новый клип Киркорова с бомжом Лепсом, кассиршей Бузовой и нецензурщиной бьет рекорды на Youtube

Накануне в шоу «Вечерний Ургант» был представлен клип на новую песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Опубликованный на YouTube ролик за первые часы набрал почти 670 тыс. просмотров.

В ролике о вечеринках и алкоголе Киркоров предстает в образе рэпера Фейса. Кроме него, в кадре появляются Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, «многодетный отец» Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий «вино» из бутылки.

Сейчас пользователи соцсетей разбирают клип на скриншоты с хмурым лицом Киркорова и шутят. «Российская экранизация Гарри Поттера, где Снейпа играет Киркоров», «Мое настроение сегодня — Филипп Киркоров», «Это чувство, когда Киркоров в свои годы отжигает в своем клипе круче, чем я в свои 20», — пишут в твиттере.

Внимание! Нецензурная лексика!