Маккартни взорвал Сеть выступлением в караоке-шоу

В Сети была опубликована видеозапись с участием музыканта Пола Маккартни в популярном караоке-проекте Carpool Karaoke Джеймса Кордена. Видео за два дня собрало почти шесть миллионов просмотров на YouTube-канале шоу.

В видео музыкант и ведущий ездят по городу Ливерпулю (родине певца), поют и общаются. В рамках шоу музыкант исполнил свои самые известные хиты, а также новые композиции.

Пол Маккартни - британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles.