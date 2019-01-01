Назван вероятный город для проведения Евровидения-2019

В настоящее время самым главным претендентом среди городов является Тель-Авив, где расположена подходящая площадка.
Власти Израиля заявили, что конкурс Евровидение 2019 вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок. Об этом пишет Arutz Sheva 7.
В настоящее время идут переговоры между броадкастером Кан и ведомством по поводу финансирования мероприятия.
Ожидается, что на проведение Евровидения Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.
При этом окончательный выбор с местом проведения станет известен по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны.
Ранее сообщалось, что официально была подтверждена страна-хозяйка Евровидения-2019.