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Назван вероятный город для проведения Евровидения-2019

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

В настоящее время самым главным претендентом среди городов является Тель-Авив, где расположена подходящая площадка.

Власти Израиля заявили, что конкурс Евровидение 2019 вероятнее всего пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Именно в этом городе расположена единственная подходящая площадка для мероприятий подобного уровня - один из павильонов городского Центра ярмарок. Об этом пишет Arutz Sheva 7.

В настоящее время идут переговоры между броадкастером Кан и ведомством по поводу финансирования мероприятия.

Ожидается, что на проведение Евровидения Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.

При этом окончательный выбор с местом проведения станет известен по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны.

Ранее сообщалось, что официально была подтверждена страна-хозяйка Евровидения-2019.

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