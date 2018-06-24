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Отец Майкла Джексона подтвердил слухи о своей скорой смерти

korrespondent.net
Джо Джексон | Фото: REUTERS/Scanpix

Музыкальный продюсер разместил на своей странице в Сети сообщение, в котором намекнул на скорую кончину.

Отец Майкла Джексона, 89-летний музыкальный продюсер Джо Джексон, подтвердил слухи о своей скорой смерти. На Twitter-странице он опубликовал сообщение, в котором «прозрачно» намекнул на верность информации.

«Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время», - отметил он.

Свой пост он также сопроводил фотопортретом, на котором он запечатлен на фоне заката.

Ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона был госпитализирован со смертельным диагнозом. По информации СМИ, отцу поп-легенды диагностирована четвертая стадия рака.

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