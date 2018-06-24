Отец Майкла Джексона подтвердил слухи о своей скорой смерти

Музыкальный продюсер разместил на своей странице в Сети сообщение, в котором намекнул на скорую кончину.

Отец Майкла Джексона, 89-летний музыкальный продюсер Джо Джексон, подтвердил слухи о своей скорой смерти. На Twitter-странице он опубликовал сообщение, в котором «прозрачно» намекнул на верность информации.

«Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время», - отметил он.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018

Свой пост он также сопроводил фотопортретом, на котором он запечатлен на фоне заката.

Ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона был госпитализирован со смертельным диагнозом. По информации СМИ, отцу поп-легенды диагностирована четвертая стадия рака.