Отец Майкла Джексона подтвердил слухи о своей скорой смерти

Отец Майкла Джексона, 89-летний музыкальный продюсер Джо Джексон, подтвердил слухи о своей скорой смерти. На Twitter-странице он опубликовал сообщение, в котором «прозрачно» намекнул на верность информации.

«Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время», - отметил он.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018