Понедельник, 16 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО ТВ&ПЕРСОНА КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

«Так случилось». Экс-солистка t.A.T.u о разрыве связей с Волковой

news.bcm.ru
  • Фото
  • Фото
Фото: ITAR-TASS/Reuters

Попытки t.A.T.u возродить группу, существовавшую более семнадцати лет, завершились провалом. Несмотря на то, что Юлия Волкова и Елена Катина давали вместе несколько концертов после распада группы, о возрождении дуэта речи нет. Обе девушки занялись развитием сольной карьеры.

Как рассказал Катина порталу Дни.ру, сейчас она даже не сообщается с бывшей коллегой по группе. И это при этом, что они провели вместе на сцене больше десяти лет.

«Так случилось», — отметила Катина, не распространяясь о деталях разрыва.

Дуэт получил известность не только в России, но и в Европе. В 2014 году группа прекратила существование.

0 Комментарии