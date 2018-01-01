«Так случилось». Экс-солистка t.A.T.u о разрыве связей с Волковой

Попытки t.A.T.u возродить группу, существовавшую более семнадцати лет, завершились провалом. Несмотря на то, что Юлия Волкова и Елена Катина давали вместе несколько концертов после распада группы, о возрождении дуэта речи нет. Обе девушки занялись развитием сольной карьеры.

Как рассказал Катина порталу Дни.ру, сейчас она даже не сообщается с бывшей коллегой по группе. И это при этом, что они провели вместе на сцене больше десяти лет.

«Так случилось», — отметила Катина, не распространяясь о деталях разрыва.

Дуэт получил известность не только в России, но и в Европе. В 2014 году группа прекратила существование.