Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья

На любом светском мероприятии с участием российских актрис звание самых стильных достается, как правило, Светлане Ходченковой, Наталье Рудовой и еще нескольким персонам. Однако на церемонии открытия «Кинотавра-2017» всех звездных гостей затмила Екатерина Шпица. 31-летняя актриса появилась в очень эффектном и крайне смелом наряде.

7 июня в Сочи состоялась церемония открытия «Кинотавра», собравшая весь свет российского кинематографа. Звездные гостьи поднимались по красной дорожке в красивых платьях, что приятно, преимущественно от российских дизайнеров.

В этот вечер прекрасно были одеты многие актрисы. Но внимание к своей персоне привлекла Екатерина Шпица.

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Девушка выбрала платье алого цвета с эффектным декольте и настолько головокружительным разрезом, что от ее образа у многих присутствующих захватило дух.

Фото: Sputnik/Scanpix

Поднимаясь по лестнице «Зимнего дворца», Шпица эффектно демонстрировала свои стройные ноги, обутые в золотые босоножки.

«У Анджелины Джоли появилась конкурентка», — шутили российские СМИ, вспоминая образ голливудской звезды на церемонии «Оскар» 2012 года.

Фото: Sputnik/Scanpix

Внимательно рассматривая look 31-летней актрисы, интернет-пользователи пришли к выводу, что российская звезда вышла в свет без нижнего белья.

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