«Это уже слишком»: Настю Каменских осудили за откровенное фото ягодиц

30-летняя Настя Каменских опубликовала в микроблоге откровенные снимки с отдыха, на которых она демонстрирует свои аппетитные формы. Однако вместо хвалебных комментариев певица получила порцию критики от своих подписчиков.

Редкая звезда упустит возможность продемонстрировать горячие фотографии с отдыха. Обычно подписчики реагируют на подобные кадры крайне положительно: ставят лайки и пишут комплименты, но у Насти Каменских что-то пошло не так.

3 апреля певица выложила в своем Инстаграме свежие пляжные фото.

#just for #memories Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 2 Апр 2018 в 11:24 PDT

Если кадры, где Настя просто позирует в купальнике, фанатам пришлись по вкусу, то фото, на котором запечатлены только ягодицы певицы, возмутили даже преданных поклонников.

«Больше сфоткать нечего?», «А если дети увидят? Не стыдно?», «Никому не интересна ваша пятая точка», — прокомментировали подписчики знаменитости.

Впрочем некоторые поклонники по достоинству оценили формы украинской певицы.

«Настя, вы в отличной форме», «Вот это орех!», «Фигура как у Кардашьян. Класс», «Какие красивые формы», — написали они под фото.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 3 Апр 2018 в 12:04 PDT

Кроме того, многие отметили, что знаменитость похудела. Напомним, Каменских не раз признавалась, что она склонна к полноте. Раньше девушка любила поесть и часто налегала на сладкое, за что расплачивалась лишними килограммами.

Однако в последнее время звезда эстрады взяла себя в руки и активно занялась своим телом.