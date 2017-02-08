ПБК начинает показ нового сезона популярного музыкального шоу «Голос. Дети»

С 17 февраля Первый Балтийский канал начинает трансляцию четвертого сезона проекта «Голос. Дети». Детский конкурсный проект строится по тем же принципам, что и взрослый. Из тысяч заявок на участие музыкальная редакция отобрала несколько сотен самых достойных. В ходе предварительных кастингов к участию в слепых прослушиваниях было допущено 120 исполнителей в возрасте от 7 до 15 лет.

Наставниками команд в четвёртом сезоне стали Дима Билан, Нюша и Валерий Меладзе. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, за сценой перед выходом маленьких артистов ему будет помогать со-ведущая Светлана Зейналова, сестра известной тележурналистки.

Дима Билан: «Я рад, что уже четвёртый сезон подряд отравляюсь в это волнительное путешествие «Голос. Дети». После победы моего подопечного Дани Плужникова в прошлом сезоне ощущаю особую ответственность.

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С интересом предвкушаю работу в новом составе жюри. Так как я – абсолютный старожил проекта, а мои коллеги новички, буду делиться с ними опыто! Обновление состава жюри всегда дает новые краски для шоу, так что новых наставников встретить очень рад!».

В ходе «слепых прослушиваний» наставники наберут команды по 15 вокалистов.

В «поединках» каждая команда будет разбита на тройки, из которых в следующий этап выйдет только один певец. В «батлах» пятерка вокалистов в каждой команде поспорит за 2-е места в финале.

Смотрите на Первом Балтийском канале по пятницам, в 21:10, премьеру нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети» и повтор по субботам, в 14:40, который канал организует, чтобы любимую передачу могли посмотреть и маленькие зрители.

Прямой эфир, а также повторы программ ПБК, можно посмотреть на портале www.tvdom.tv.