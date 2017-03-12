Познер и Литвинова извинились перед инвалидом-участником «Минуты славы»

 

Фото: Кадр из передачи

На съемках последнего выпуска перед финалом шоу «Минута славы» члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер принесли свои извинения танцору-инвалиду Евгению Смирнову.

Объясниться члены жюри решили в начале к программе, которая вышла вечером 11 марта в эфире Первого канала.

Владимир Познер вышел на сцену и принес извинения за то, что не сумел выразиться так, чтобы «быть верно понятым».

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Уговорить участника не покидать проект пыталась и Рената Литвинова, которая выразила свое сожаление по поводу того, что «использовала медицинские термины» применительно к инвалиду, комментируя его номер в предыдущей программе.

Зрители в студии устроили Смирнову овацию.

К слову, случай с подобными извинениями можно назвать беспрецедентным в истории телевидения. Тем не менее, несмотря на уговоры Владимира Познера, Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает «Минуту славы».

Отметим, что ранее Познер объяснил, почему назвал выступление танцора-инвалида «запрещённым приёмом».

Как ранее сообщал Topnews, в одном из предыдущих выпусков передачи «Минута славы» после выступления танцора Евгения Смирнова, потерявшего ногу в результате аварии Познер проголосовал против дальнейшего участия танцора в проекте, объяснив это тем, что Смирнов использовал «запрещенный прием». А Литвинова, не смотря на то, что проголосовала «за», посоветовала одноногому танцору «пристегнуть вторую ногу» и назвала участника «амутантом», что позже вызвало бурю негативной эмоции в Интернете.

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