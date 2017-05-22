Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом

Леонид Якубович
 

Леонид Якубович. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известный российский телеведущий Леонид Якубович сделал шокирующее признание в эфире программы НТВ «Новые русские сенсации». По словам ведущего «Поля чудес», он причастен к смерти человека.

«Я ехал на маленьком автомобильчике: «хендайчик» у нас был. Со светофора тронулся поток машин: и из рядом идущей машины (японской здоровой такой) выскочил пьяный мне под колеса, причем он как-то согнувшись бежал.

«Хендайчик» маленький, но он так согнувшись почти падал, очень пьяный человек: он ударился виском о зеркальце, так низко - он уже падал почти. Я остановился, естественно, добежали люди из рядом стоящего дома. Это была единственная авария в моей жизни», -

признался он.

Реклама

В результате аварии человек погиб до приезда врачей. Следствие по этому делу продолжалось почти год, и в итоге суд оправдал Леонида Якубовича, но телеведущий не может простить себе случившегося.

«Чувство вины есть всегда, даже если ты вообще не виноват... Потому что все равно где-то отвлекся, значит, где-то не посмотрел, где-то на секунду скосил глазом, где-то не среагировал», -

сказал он.

По его словам, этот тяжкий «крест» ему нести до конца жизни. При этом новый загородный дом, который в момент аварии находился на стадии строительства, находится недалеко от того места, где произошло роковое ДТП.

Еще по этой теме
Леонид Якубович прочитал свои стихи российским военным в Сирии

Леонид Якубович прочитал свои стихи российским военным в Сирии

То, что произошло на шоу «Поле Чудес», удивило всех. Даже Якубович не поверил

То, что произошло на шоу «Поле Чудес», удивило всех. Даже Якубович не поверил

Леонид Якубович о тяжелой болезни

Леонид Якубович о тяжелой болезни


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку? Hi-Tech

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку?

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца Wo&Men

Пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца

В Мексике толпа пыталась линчевать россиянина за оскорбления Новости

В Мексике толпа пыталась линчевать россиянина за оскорбления

Ученые раскрыли главный секрет привлекательности Wo&Men

Ученые раскрыли главный секрет привлекательности

Жители района Плявниеки гадают над находкой в уличном мусорнике Новости

Жители района Плявниеки гадают над находкой в уличном мусорнике

Российские исполнители

Телеведущие

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 