Константин Эрнст женился на 29-летней возлюбленной

Константин Эрнст
 

Константин Эрнст. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст женился на своей возлюбленной Софье Заике. Пара живет вместе уже несколько лет и воспитывает двух дочерей.

Как пишут СМИ, свадьба была скромной и состоялась в кругу семьи.

Сами супруги не комментируют произошедшего события. Тем не менее теперь Софья в светской хронике фигурирует уже под двойной фамилией Заика-Эрнст.

Романтические отношения стали достоянием общественности в 2014.

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Необходимо отметить, что 56-летний Константин Эрнст является многодетным отцом. В предыдущем браке с Анной Салюнас родилась дочь Александра. В браке с гражданской супругой, телепродюсером Ларисой Синельниковой, у них появился сын Игорь и дочь Анастасия.

29-летняя Софья Заика - дочь банкира из Санкт-Петербурга. Известность пришла к ней, когда она работала в дизайнерской компании Ульяны Сергеенко.

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