Виктория Боня впервые откровенно рассказала о расставании с миллионером

На днях 38-летняя Виктория Боня дала интервью Ольге Шелест для проекта Mammy TV. Модель и телеведущая внезапно разоткровенничалась и рассказала, почему на самом деле рассталась с экс-возлюбленным Алексом Смерфитом.

Несмотря на то, что Виктория Боня и Алекс Смерфит уверяли всех, что сумели расстаться друзьями, после объявления о разрыве они практически не встречались. Их общая 5-летняя дочь Анджелина периодически проводит время с отцом, хотя постоянно живет с мамой.

На днях Виктория дала интервью Ольге Шелест для ее проекта Mammy TV. Ведущая поинтересовалась, не жалеет ли молодая мама о том, что малышка растет в неполной семье.

«Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в правильной атмосфере. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был всего год.

Я сказала: «Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя!» — заявила Боня.

Виктория пояснила, что не получала в отношениях с бывшим возлюбленным той отдачи, на которую рассчитывала: «Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана.

Я не из тех, которые пойдут искать новых ощущений на стороне. Наш разрыв был обоюдным решением, которое мы принимали в течение нескольких лет».

Напомним, во время одного из недавних прямых эфиров телеведущая дала понять, что она уже несвободна. Поклонники не первый день пытаются разгадать, кому же удалось завоевать сердце Виктории, но она пока не хочет раскрывать личность загадочного избранника.





