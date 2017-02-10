За плечами Дмитрия Кима работа в танцевальных коллективах певицы Аниты Цой и группы «Винтаж». Танцор планировал работать в Америке, однако все его мечты разбились в один момент.

Несчастный случай произошел с Дмитрием на новогодних каникулах в Лос-Анджелесе. Танцор решил сделать несколько снимков возле белокаменной стены. Однако пока он выбирал наиболее удачный ракурс, часть ограждения обрушилась ему на ногу. Дмитрия экстренно госпитализировали в одну из лучших клиник города, где вправили сломанную ногу.

Но медикам не удалось спасти мягкие ткани, вследствие чего началось заражение крови.

В общей сложности Дмитрию сделали четыре операции, в результате которых по колено ампутировали левую ногу.

Сейчас друзья собирают деньги на реабилитацию и протез для Кима, благодаря которому он сможет двигаться и даже танцевать.

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Когда Дмитрию сообщили о будущей ампутации, по признанию танцора, он готов был покончить с собой.

«Мне стало очень страшно. Я плакал 16 часов подряд и не хотел приходить в реальную жизнь инвалидом. Я пережил страшные муки.

Об этом знали только близкие друзья из Америки, я даже маме сказал не сразу», – цитирует Дмитрия Кима Life.ru.

Известному танцору отрезали ногу после съемки

Однако сейчас танцор взял себя в руки и наслаждается каждым днем.

«Надо бороться даже тогда, когда кажется, что все закончилось! Можно похоронить себя сейчас, а можно снова переродиться.

Маленькими, но уверенными шагами я иду в новую жизнь! Так что через пару месяцев станцуем!» – уверен Ким.

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