Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом

Американская актриса Миша Бартон врезалась на грузовике в жилой дом в Лос-Анджелесе. Девушка не рассчитала высоту арки здания при подъезде к апартаментам.

Артистка попала в аварию в результате транспортировки всех своих вещей в новую квартиру, сообщает TMZ.

В Сеть попала видеозапись с места инцидента. «Все, что у меня есть, – в этом грузовике. Что нам делать со всем этим?» – возмутилась Миша Бартон.

Издание отмечает, что актриса покинула свой дом еще в среду, 8 февраля. Журналисты считают, что она каталась на грузовике вокруг города в течение нескольких дней перед тем, как доехать до новой квартиры.

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Миша Бартон врезалась на грузовике в жилой дом

В январе 2017 года соседи актрисы вызвали полицию в связи с ее неадекватным поведением.

Забравшись на забор дома, девушка в рубашке и галстуке кричала о приближающемся конце света.

Прибывшие на место происшествия медики доставили ее в больницу.

Фото из Instagram:

Double Vision #LadyInRed @joyrideesq @joyrideesq #esquirenetwork #JoyRide A post shared by Mischa Barton (@mischamazing) on Nov 2, 2016 at 9:37pm PDT

Позднее Миша Бартон рассказала, что во время странного поведения она была под действием наркотиков.

«Спасибо за вашу любовь, ребята. Это много значит для меня. В мире происходит очень многое, поэтому я благодарна вам за это как никогда»,

– цитирует ее Fox News.

Миша Бартон – 31-летняя ирландско-американская актриса. Кинолюбители знают ее по таким фильмам, как «Вас не догонят», «Одинокие сердца», «Шестое чувство», «Ноттинг Хилл» и другие.

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