Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой

Звезда 90-х считает, что его бывшая жена разрушила связь с поклонниками. После того, как Ольга Мартынова пришла на эфир программы «Пусть говорят», слушатели переменили отношение к артисту. Вадим Казаченко пытается оправдаться перед фанатами.

В декабре прошлого года в семье Вадима Казаченко разгорелся настоящий скандал. Его беременная супруга Ольга обратилась за помощью в программу «Пусть говорят», где рассказала об отношении своего мужа. Несмотря на то, что она находится в интересном положении, певец хотел с ней развестись. Однако на днях суд признал этот брак фиктивным, тем не менее, это не может освободить артиста от выплаты алиментов на малыша.

Вадим Казаченко, известный по хиту 90-х годов «Больно мне, больно», теперь пожинает плоды громкого скандала. По словам артиста, от него отвернулись поклонницы, которые ринулись в кассы сдавать билеты на его концерты.

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«Да, так случилось, и я понимаю реакцию людей, потому что они вообще не поняли, что на самом деле произошло, какой был срок ее беременности и все остальное. В связи с этим с ноября месяца меня можно считать безработным. У меня нет концертов, а ближайшие гастроли, которые были запланированы, пришлось отменить. Теперь я не знаю, как мне жить дальше», - рассказал Казаченко.

Ольга не стала скрывать от общественности семейные проблемы. Фото: Кадр передачи

Из-за отмены концертов певец находится в подавленном состоянии. Он понимает, что некоторые женщины, которые его боготворили, заняли позицию его бывшей беременной жены. Артист понимает, что большинство вопросов он мог решить с Ольгой без пристального внимания камер, но женщина решила поступить по-своему, а потому пришла на эфир.

«Очевидно, сейчас люди все еще продолжают сдавать билеты. Меня это привело в очень подавленное состояние, за всю мою карьеру такое происходит впервые. Понимаете, я — человек, который всю жизнь работал.

Работал в стране, в которой у меня были прекрасные отношения с людьми, а сегодня я испытываю большие трудности и с работой, и с моим самочувствием, и с психологическим состоянием», - пожаловался артист.

Публикация от Вадим Казаченко (@vadimkazachenko13) Ноя 17 2016 в 1:11 PST

На протяжении долгих лет артист работает с продюсером Ириной Аманти. Мужчина называет ее своей «кармической супругой». Несмотря на то, что их связывают не только рабочие отношения, но и романтический, он не торопиться делать ей предложение руки и сердца. Вадим Казаченко считает, что брак с Ольгой – его большая ошибка.

«Я не понимаю, за что мне просить у нее прощения! Я ни разу ее не оскорбил, в течение нескольких лет содержал ее. Я не поднимал на нее руку. Я сделал очень большую ошибку, что просто сам не пошел в загс и не подал заявление на развод. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: люди добрые, я не совершал никаких преступлений!» - в сердцах заявил Казаченко в интервью изданию Life.

Публикация от Irina (@irina_amantea) Янв 6 2017 в 12:23 PST

Стоит отметить, что на начало марта были запланированы концерты Вадима Казаченко и в Латвии, но так как они не состоятся, зрителям возвращают деньги за билеты.

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