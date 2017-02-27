Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Николай Караченцев
 

Николай Караченцев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, после чего был госпитализирован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

«Сегодня в 19:30 мск в поселке Загорянский на улице Пушкина на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой «Газелью«. В результате ДТП актер получил различные травмы и был направлен в больницу», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт ДТП подтвердили, не уточнив личность пострадавшего. По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Актер уже попадал в серьезную аварию. 28 февраля 2005 года Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте, получил серьезную черепно-мозговую травму и более 20 дней провел в коме.

Впоследствии Караченцов перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.



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