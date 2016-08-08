Экс-супруг Ольги Бузовой толкает новую возлюбленную на непристойности

Дмитрий Тарасов
 

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов, который на минувших выходных официально объявил о своих отношениях с моделью Анастасией Костенко, призвал девушку к участию в сомнительном флешмобе.

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В своем микроблоге Тарасов опубликовал ролик, который раскритиковали поклонники. На видео футболист выплевывает жевачу себе на ботинок, а после подкидывает ее и ловит ртом.

Подписчики полузащитника «Локомотива» набросились на него с осуждающими комментариями. Стоит отметить, что эстафету Дмитрию передал близкий друг Александр Тарасов, более известный как рэпер T-Killah.

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Футболист не только выполнил провокационное задание, но и выложил видео в Instagram. «Брат, я видел твою эстафету. Эстафета сделана!», - заявил Тарасов. В подписи к посту Дмитрий написал, кому передает эстафету - в числе прочих оказалась и его новая возлюбленная 22-летняя модель Анастасия Костенко. На выполнение задания футболист дал им три дня.

«Фуу, как такое можно делать?», «Очень интеллектуально! Жевачку об ногу и в рот», «Большего от тебя и не ждут… Так бы на поле. Глупо это все, если честно», «Фу! Как мерзко! Вызвало отвращение», «Надеюсь, ты догадался что-то выпить от глистов после такого? Как можно есть с обуви…»,

«О каких серьезных отношениях вообще говорить, когда в 30 лет детство еще играет в одном месте! Лучше бы карьерой занялся, а то он жевачки кидает», «Еще маму отметь. Вот Насте здорово будет эстафету принимать», - осудили спортсмена фанаты.

Костенко пока никак не прокомментировала данное поведение Тарасова и на вызов не ответила.

Недавно молодые люди подтвердили свои отношения, появившись вместе в ресторане Москвы на дне рождения Дмитрия Тарасова. Анастасия весь вечер находилась рядом с возлюбленным, танцевала, вместе с ним задувала свечи на праздничном торте и позировала фотографам.

Сам футболист уже признавался в Instagram, что устал от обсуждений его лично жизни и негативных комментариев фолловеров. После развода с моделью и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой на него обрушилось огромное количество вопросов и комментариев. Молодой человек попытался оправдаться перед поклонниками.

«Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков».

Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни.

И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным», - написал в микроблоге Тарасов.

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