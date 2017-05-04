Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см

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Выходя в свет, все известные дамы дефилируют на высоких каблуках и платформах так, что создается впечатление, что у них совершенно точно модельные параметры. Но как все обстоит на самом деле? Представляем вашему вниманию 10 известных женщин, чей рост не превышает 160 сантиметров.