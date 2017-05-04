Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см

 

Фото: AFP/AP/Scanpix

Выходя в свет, все известные дамы дефилируют на высоких каблуках и платформах так, что создается впечатление, что у них совершенно точно модельные параметры. Но как все обстоит на самом деле? Представляем вашему вниманию 10 известных женщин, чей рост не превышает 160 сантиметров.

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Фото: Стоп-кадр: Ким Кардашян в прозрачном платье0

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Леди Гага, 155 см

Леди Гага в качестве модели на показе Marc Jacobs

Фото: Леди Гага в качестве модели на показе Marc Jacobs0

Ариана Гранде, 153 см

Певица Ариана Гранде

Фото: Певица Ариана Гранде0

Ники Минаж, 157 см

Рэпер и певица Ники Минаж

Фото: Рэпер и певица Ники Минаж0

Риз Уизерспун, 156 см

Стиль беременной Риз Уизерспун

Фото: Стиль беременной Риз Уизерспун0

Шакира, 157 см

Певица Шакира

Фото: Певица Шакира0

Ева Лонгория, 157 см

Актриса Ева Лонгория

Фото: Актриса Ева Лонгория0

Сальма Хайек, 157 см

Актриса Сальма Хайек

Фото: Актриса Сальма Хайек0

Кайли Миноуг, 152 см

Попзвезда Кайли Миноуг

Фото: Попзвезда Кайли Миноуг0

Ванесса Хадженс , 155 см

Актриса Ванесса Хадженс

Фото: Актриса Ванесса Хадженс0

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