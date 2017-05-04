Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см

Выходя в свет, все известные дамы дефилируют на высоких каблуках и платформах так, что создается впечатление, что у них совершенно точно модельные параметры. Но как все обстоит на самом деле? Представляем вашему вниманию 10 известных женщин, чей рост не превышает 160 сантиметров.
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Ким Кардашян, 159 см
Леди Гага, 155 см
Ариана Гранде, 153 см
Ники Минаж, 157 см
Риз Уизерспун, 156 см
Шакира, 157 см
Ева Лонгория, 157 см
Сальма Хайек, 157 см
Кайли Миноуг, 152 см
Ванесса Хадженс , 155 см
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