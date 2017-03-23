Звезда советского кино о смерти зятя Вороненкова: «Слава богу, что его убили»

Интернет трубит о внезапной смерти экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был убит неизвестными в центре Киева утром 23 марта. Не смогла промолчать о произошедшем и мама оперной певицы Марии Максаковой: Людмила Васильевна дала понять, что не сожалеет о смерти зятя.

Когда новость об убийстве Дениса Вороненкова появилась в Сети, комментарий Людмилы Максаковой, всегда негативно относившейся к зятю, не заставил себя долго ждать.

«Слава тебе, Господи, а что с ним еще делать? Слава богу, что в конце концов человека, который так подличал, убили», — цитирует слова знаменитой актрисы портал Life.ru. Людмилу Максакову известная широкой аудитории по советскому фильму «Летучая мышь» и роли Веры Ивановны, мама Лёвы, в российском сериале «Кухня».

Реклама

В данный момент подробности трагедии выясняются. Киллер задержан и находится под стражей.

В Сети появились снимки с оперной певицей Марией Максаковой, сделанные на месте убийства ее мужа.

Оперная певица приехала к гостинице, у которой был застрелен ее супруг, сразу, как узнала о произошедшем.

Увидев труп благоверного, артистка потеряла сознание.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N— Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) March 23, 2017

Мария Максакова на месте убийства мужа, экс-депутата Вороненкова @UKRINFORM pic.twitter.com/E7ewVTF6bP— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) March 23, 2017

По данным российских СМИ, сейчас жена покойного экс-депутата российской Госдумы находится в ожидании четвертого ребенка.

Сама она не подтверждала данную информацию.

Напомним, в Киеве Вороненков и его жена, Мария Максакова оказались в конце прошлого года. Против экс-депутата в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

Еще по этой теме