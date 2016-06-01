СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем

СМИ рассказали о том, что популярная певица живет со своим супругом в гостевом браке и видится с ним только считанные разы в год. Напомним, что за бизнесмена Льва Гейхмана исполнительница вышла замуж в 2013 году, а до того еще четыре года они встречались.

О том, что певица Кэти Топурия месяцами живет отдельно от мужа, журналистам рассказала мама артистки Наталья.

Оказывается, муж звезды почти все время проводит в Лос-Анджелесе, где у него бизнес. В последний раз их семья собиралась вместе на Новый год.

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Кэти Топурия с дочкой и мужем

@_ketione_ for #olivia❤️ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Jun 1, 2016 at 6:35am PDT

Мама Кэти Топурия призналась: эта ситуация, когда муж, жена и их ребенок встречаются лишь урывками, ей не нравится. Дочка певицы и бизнесмена видит своего отца только от случая к случаю, – о каком воспитании может идти речь?

Кэти Топурия с дочкой

@time4family 💕 A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Feb 16, 2017 at 7:02am PST

Отметим, что в начале года представители прессы поделились скандальной новостью о романтичных отношениях солистки группы A-Studio с рэпрером Гуфом.

При этом утверждалось, что роман пары начался еще весной 2016 года после работы над совместным проектом «Далеко», - и о нем знали только самые близкие люди певицы.

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