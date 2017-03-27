Все тайное становится явным: Лазарев рассекретил беременность Гагариной

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: RIA Novosti/Scanpix

27 марта популярной российской певице Полине Гагариной исполнилось 30 лет. В этот день многие коллеги по сцене сочли должным поздравить исполнительницу публично - в своих микроблогах Instagram. Так же сделал и Сергей Лазарев, неумышленно или умышленно рассекретивший тайну, которую Полина так тщательно скрывала.

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На протяжении всего дня поклонники поздравляли Гагарину с юбилеем. Не остался в стороне и Сергей Лазарев, разместивший на своей странице совместное с Полиной фото. Самые жаркие дискуссии вызвал не сам снимок, а подпись к нему.

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«Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни «Драмы больше нет» и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍» – написал Лазарев.

Певец невольно рассекретил интересное положение коллеги, которая на протяжении нескольких месяцев скрывает беременность.

Певица не только отрицает, что находится в ожидании второго ребенка, но и требует журналистов и поклонников уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Недавно из-за этого Гагарина попала в скандал.

Полина не появилась на концерте, в котором было заявлено ее выступление, а организаторы извинились перед зрителями, сославшись на беременность звезды. Незамедлительно последовала реакция представителя Полины, который все отрицал, потребовав официального опровержения со стороны организаторов.

Поклонники же пришли в недоумение. «Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь», «Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь», «Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал», – освистали Полину недовольные пользователи Сети.

Кстати, сама Полина Гагарина в свой день рождения поделилась трогательной записью в микроблоге. Исполнительница подвела своего рода черту, рассказав, чего ей удалось добиться за все 30 лет жизни.

Хочу прямо здесь и сейчас подвести день рожденные итоги и перечислить все, что я успела и не успела сделать к 30-ти! 🙈 Итак! Я успела поступить в джазовое училище в 14, закончить школу в 15, победить в шоу ФЗ-2 в 16, закончить училище с отличием в 18, занять 3-е место на конкурсе "Новой Волна" и купить свою первую машину, написать заглавную песню "Колыбельная", записать первый альбом в продюсерском центре Игоря Крутого, поступить в школу-студию МХАТ в 19, записать супер-хит "Не прощу" с Константином Меладзе, выйти замуж, РОДИТЬ СЫНА В 20 (считаю это своим главным достижением в жизни ❤), записать саундтрек "Любовь под солнцем", дуэт с Ирой Дубцовой "Кому? Зачем?", развестись в 22, закончить школу-студию МХАТ в 23, записать фантастический сингл "Спектакль окончен" в 24 и стать артистом продюсера Константина Меладзе, получить признание поклонников, награды и звания "Певицы года" от ведущих СМИ, выйти замуж в 27, собрать аншлаговый Крокус с программой "Спектакль", выступить и занять 2-ое место на конкурсе "Евровидение 2015" с песней "Million voices", стать "Женщиной Года" по версии главных глянцевых журналов, купить квартиру в 28, записать кавер на легендарную песню "Кукушка" Виктора Цоя, ставшую саундтреком к фильму "Битва за Севастополь", стать наставником шоу "Голос 4" и в 29 - "Голос 5", собрать аншлаговый Крокус с программой "Полина ", записать третий студийный альбом "9"... и все-таки успеть за несколько дней до своего юбилея выпустить #драмыбольшенет, новый и уже любимый сингл, который штурмует первые строчки в iTunes! Да, я не успела получить премию Грэмми и посадить дерево, не успела совершить кругосветное путешествие, так и не научилась готовить, до сих пор не выучила французский, не снялась в драматической роли в полнометражном фильме, не открыла ресторанчик маминой кухни, не купила дом на берегу моря или океана, но я точно знаю, если очень захотеть, мои мечты могут стать реальностью, как и мечты каждого из вас!

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

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