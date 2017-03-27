Все тайное становится явным: Лазарев рассекретил беременность Гагариной

27 марта популярной российской певице Полине Гагариной исполнилось 30 лет. В этот день многие коллеги по сцене сочли должным поздравить исполнительницу публично - в своих микроблогах Instagram. Так же сделал и Сергей Лазарев, неумышленно или умышленно рассекретивший тайну, которую Полина так тщательно скрывала.

На протяжении всего дня поклонники поздравляли Гагарину с юбилеем. Не остался в стороне и Сергей Лазарев, разместивший на своей странице совместное с Полиной фото. Самые жаркие дискуссии вызвал не сам снимок, а подпись к нему.

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Mar 27, 2017 at 2:35am PDT

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«Полинаааааа!!! С Днем Рождения!! 🎈🎉🎂🎊🎁 ты мега-талантливая певица, абсолютный профи в своем деле, замечательный человек и хороший друг! В тебе сочетаются очень много качеств, которые делают тебя уникальной, поэтому любовь многомиллионной аудитории– это абсолютно заслуженно и логично! Я Желаю тебе держать успех за хвост еще много-много лет!! Поздравляю с Днем Рождения, с Выходом новой песни «Драмы больше нет» и конечно с ожидаемым прибавлением в семье... люблю! Уважаю! школа-студия МХАТ Forever))) ❤❤❤🎈🎉🎊🎊😍😍😍» – написал Лазарев.

Певец невольно рассекретил интересное положение коллеги, которая на протяжении нескольких месяцев скрывает беременность.

Певица не только отрицает, что находится в ожидании второго ребенка, но и требует журналистов и поклонников уважать неприкосновенность ее личной жизни.

Недавно из-за этого Гагарина попала в скандал.

Полина не появилась на концерте, в котором было заявлено ее выступление, а организаторы извинились перед зрителями, сославшись на беременность звезды. Незамедлительно последовала реакция представителя Полины, который все отрицал, потребовав официального опровержения со стороны организаторов.

Поклонники же пришли в недоумение. «Полина, уже не скрыть Ваше прекрасное состояние – не скрывайте! Гордитесь! Лучше, наоборот, подчеркивайте! А то складывается мнение, что Вы стесняетесь», «Пост о вмешательстве в Вашу личную жизнь журналистов и любопытных – признак болезни. Идите преподавать в музыкальную школу, вот тогда и будете указывать журналистам, лезть или не лезть в Вашу жизнь», «Зачем так упорно тогда лезут в публичные профессии за огромным баблом, чтоб так возмущаться фактом, что суют нос в личную жизнь. Сидела бы бухгалтером у себя на родине, никто бы не трогал», – освистали Полину недовольные пользователи Сети.

Кстати, сама Полина Гагарина в свой день рождения поделилась трогательной записью в микроблоге. Исполнительница подвела своего рода черту, рассказав, чего ей удалось добиться за все 30 лет жизни.

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