Когда любимая годится в матери: Знаменитости и их молодые спутники

Голливуд знает немало пар среди знаменитостей, которые при серьезной разнице в возрасте смотрятся гармонично и любят друг друга. Счастливые союзы бывают и мужчин, значительно старше возлюбленных, и у женщин, годящихся в матери своим мужчинам. Смотрите нашу подборку, и убедитесь сами - любви все возрасты покорны!
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Аль Пачино и Лючила Сола: разница в возрасте 39 лет
Фото: REUTERS/Scanpix
Фото: REUTERS/Scanpix
Рик Оуэнс и Мишель Лами: 25 лет разницы
Фото: EPA/Scanpix
Фото: EPA/Scanpix
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: 25 лет разницы
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Эммануэль и Бриджит Макрон: разница 24 года
Фото: REUTERS/Scanpix
Фото: REUTERS/Scanpix
Есть неравные союзы и в российском шоу-бизнесе:
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая: 36 лет разницы
Фото: AP/Scanpix
Фото: AP/Scanpix
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова: 27 лет разницы
Фото: COVI/Scanpix
Фото: COVI/Scanpix
Олег Табаков и Марина Зудина: разница 30 лет
Фото: RIA Novosti/Scanpix
Фото: RIA Novosti/Scanpix
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская: разница 45 лет
Фото: ITAR-TASS/Scanpix
Фото: ITAR-TASS/Scanpix
Максим Галкин и Алла Пугачева: 27 лет разница в возрасте
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: TASS/Scanpix
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: TASS/Scanpix
Иван Краско и Наталья Шевель: разница в возрасте 60 лет
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Иван Краско и Наталья Шевель. Фото: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix
Иван Краско и Наталья Шевель. Фото: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix