Когда любимая годится в матери: Знаменитости и их молодые спутники

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Голливуд знает немало пар среди знаменитостей, которые при серьезной разнице в возрасте смотрятся гармонично и любят друг друга. Счастливые союзы бывают и мужчин, значительно старше возлюбленных, и у женщин, годящихся в матери своим мужчинам. Смотрите нашу подборку, и убедитесь сами - любви все возрасты покорны!