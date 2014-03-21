Без комплексов, как мама: дочь Мадонны шокировала неопрятным видом на пляже

Папарацци застали 20-летнюю дочь известной певицы Мадонны Лурдес Леон отдыхающей на одном из пляжей Майами. Наследница поп-королевы не только продемонстрировала стройную фигуру в бикини, но и... волосатые подмышки.

На пляже девушка была замечена с другом, но как только увидела папарацци, спешно покинула место отдыха.













Aizvērt Дочь Мадонны Лурдес отдыхает на пляже в Майями Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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Стоит отметить, что и мама Лурдес нередко демонстрирует в соцсетях небритые подмышки. Таким образом Мадонна ломает стереотипы, борясь за равенство полов и натуральность.

Long hair...... Don't Care!!!!!! #artforfreedom #rebelheart #revolutionoflove A post shared by Madonna (@madonna) on Mar 20, 2014 at 7:51pm PDT

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