Без комплексов, как мама: дочь Мадонны шокировала неопрятным видом на пляже

Папарацци застали 20-летнюю дочь известной певицы Мадонны Лурдес Леон отдыхающей на одном из пляжей Майами. Наследница поп-королевы не только продемонстрировала стройную фигуру в бикини, но и... волосатые подмышки.
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На пляже девушка была замечена с другом, но как только увидела папарацци, спешно покинула место отдыха.
Стоит отметить, что и мама Лурдес нередко демонстрирует в соцсетях небритые подмышки. Таким образом Мадонна ломает стереотипы, борясь за равенство полов и натуральность.
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