Без комплексов, как мама: дочь Мадонны шокировала неопрятным видом на пляже

 

Фото: Vida Press

Папарацци застали 20-летнюю дочь известной певицы Мадонны Лурдес Леон отдыхающей на одном из пляжей Майами. Наследница поп-королевы не только продемонстрировала стройную фигуру в бикини, но и... волосатые подмышки.

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На пляже девушка была замечена с другом, но как только увидела папарацци, спешно покинула место отдыха.

Дочь Мадонны Лурдес отдыхает на пляже в Майями

Фото: Дочь Мадонны Лурдес отдыхает на пляже в Майями0

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Стоит отметить, что и мама Лурдес нередко демонстрирует в соцсетях небритые подмышки. Таким образом Мадонна ломает стереотипы, борясь за равенство полов и натуральность.

Long hair...... Don't Care!!!!!! #artforfreedom #rebelheart #revolutionoflove

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